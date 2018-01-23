إعلان جديد من حكومة زامبيا بشأن تفشي مرض الكوليرا

أعلنت حكومة زامبيا، اليوم الثلاثاء، أنها تقترب من احتواء تفشي مرض الكوليرا الذي أودى بحياة 78 شخصا من 3600 مصاب بالمرض منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال وزير الصحة تشيتالو تشيلوفيا للصحفيين، إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا المسجلة يوميا انخفض لأقل من ربع الحالات المسجلة قبل أسبوعين.

وأضاف "نواصل تسجيل انخفاض من 164 حالة في المتوسط يوميا إلى ما بين 25 و30 حالة يوميا. وفي الأربعة والعشرين ساعة الماضية كان لدينا 32 حالة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وخففت زامبيا في 14 يناير/ كانون الثاني قواعد كانت قد فرضتها ومنها غلق الأسواق والمدارس التي جرى فرضها لاحتواء انتشار الكوليرا في ظل انخفاض حالات الإصابة الجديدة بأكثر من النصف.

الكوليرا هي مرض بكتيري ينتقل عن طريق الغذاء والماء ويسبب إسهالا شديدا وقد يؤدي أحيانا لجفاف مميت.

وشدد الوزير على أن الإجراءات المطبقة لاحتواء المرض تعمل بشكل جيد.

وأصدر الرئيس إدجار لونجو أمرا للجيش الشهر الماضي بتطهير الأسواق وتنقية المصارف للمساعدة في مكافحة انتشار المرض.

وقال وزير الصحة يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن الحكومة قامت بتطعيم 1.3 مليون شخص ضد الكوليرا منهم نزلاء سجون.