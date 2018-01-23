ترامب يستضيف ماكرون في أول عشاء رسمي خلال رئاسته

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول زيارة دولة في رئاسته، أواخر أبريل/ نيسان.