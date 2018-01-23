تحرك من الأونروا لتعويض الفلسطينيين عن خفض الدعم الأمريكي

وزار كراهينبول قطاع غزة في اليوم ذاته الذي أبلغ فيه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، البرلمان الإسرائيلي في القدس، أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى هناك بحلول نهاية 2019.
وأعلنت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الأونروا، يوم 16 يناير/ كانون الثاني، أنها ستحجب 65 مليون دولار من أصل 125 مليون دولار كانت تخطط لإرسالها إلى الوكالة هذا العام.
وتحصل الأونروا على تمويلها بالكامل تقريبا من مساهمات تطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقال كراهينبول، الذي يزور غزة لتدشين النداء العالمي للتمويل لإبقاء مدارس وعيادات الوكالة مفتوحة خلال 2018 وما بعد ذلك، إن تقليص الولايات المتحدة للمساعدات سيسبب صعوبات للوكالة.
وشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قيمة مثل هذا التمويل، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوكالة بحاجة لتنفيذ إصلاحات.
واحتج فلسطينيون من مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية على القرار الأمريكي.
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