تحرك من الأونروا لتعويض الفلسطينيين عن خفض الدعم الأمريكي

تأمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في أن تنجح الحملة العالمية لجمع التبرعات في توفير 500 مليون دولار للمساعدة في تعويض تأثير خفض التمويل من جانب الولايات المتحدة.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA "الأونروا" تبحث إنهاء خدمات بعض عامليها في مخيمين بالأردن

قال بيير كراهينبول، المفوض العام لوكالة "الأونروا"، إن القرار الأمريكي "غير مسبوق في نطاقه وطبيعته"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وزار كراهينبول قطاع غزة في اليوم ذاته الذي أبلغ فيه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، البرلمان الإسرائيلي في القدس، أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى هناك بحلول نهاية 2019.

وأعلنت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الأونروا، يوم 16 يناير/ كانون الثاني، أنها ستحجب 65 مليون دولار من أصل 125 مليون دولار كانت تخطط لإرسالها إلى الوكالة هذا العام.

وتحصل الأونروا على تمويلها بالكامل تقريبا من مساهمات تطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال كراهينبول، الذي يزور غزة لتدشين النداء العالمي للتمويل لإبقاء مدارس وعيادات الوكالة مفتوحة خلال 2018 وما بعد ذلك، إن تقليص الولايات المتحدة للمساعدات سيسبب صعوبات للوكالة.

وشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قيمة مثل هذا التمويل، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوكالة بحاجة لتنفيذ إصلاحات.

واحتج فلسطينيون من مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية على القرار الأمريكي.