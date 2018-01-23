مشرعون أمريكيون يسعون إلى اتفاق بشأن الهجرة

سعى مشرعون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، لتحقيق تقدم صوب إبرام اتفاق بشأن الهجرة يشمل حماية المهاجرين صغار السن وأمن الحدود قبل أن ينتهي التمويل الاتحادي مجددا الشهر المقبل.

© REUTERS/ Stringer الهجرة غير الشرعية ونتائجها على أوروبا

وأقر الكونغرس، أمس الاثنين، الذي يقوده الجمهوريون إجراء وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحول إلى قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 8 فبراير/ شباط بعد أن توقف تمويل أنشطة الحكومة مدة ثلاثة أيام.

وسيتعين على الجميع العودة إلى مسائل الميزانية الشائكة التي أصبحت الآن متشابكة مع سياسة الهجرة المثيرة للجدل.

قال السيناتور الجمهوري مايك راوندز في تصريحات تلفزيونية: "ليس لدينا الكثير من الوقت للانتهاء منه"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتذبذب موقف ترامب نفسه بشأن الهجرة بين خطاب صارم يطالب ببناء جدار على حدود الولايات المتحدة ولهجة أكثر ليونة تدعو إلى "قانون حب" للمهاجرين الصغار، مما دفع الديمقراطيين وبعض الجمهوريين إلى وصفه بطرف مفاوض غير جدير بالثقة.

وكتب ترامب على "تويتر" في إشارة إلى الموعد القادم لانتهاء تمويل الحكومة "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الجمهوريون والديمقراطيون سيتمكنون من التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج داكا بحلول الثامن من فبراير، لكن الجميع سيحاولون".

وأضاف ترامب "الديمقراطيون أدركوا للتو أن الإغلاق ليس الحل!"، بعد دعوته إلى "تركيز إضافي كبير على القوة العسكرية وأمن الحدود".

وكان كثير من الجمهوريين قالوا إنهم يريدون مساعدة المهاجرين "الحالمين" الذي أُدخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وهم أطفال.

وألغى ترامب برنامج "داكا" الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما والذي يحميهم من الترحيل.

وقال راوندز إلى جانب السيناتور الأمريكي أنجوس كينج وهو مستقل عادة ما يتحالف مع الديمقراطيين، إن أي حل خاص بالهجرة من المرجح أن يركز على "الحالمين" وتعزيز أمن الحدود.

وأضاف كينج "لا يمكننا أن نحقق إنجازا شاملا بشأن الهجرة في ثلاثة أسابيع"، وأضاف أنه من المرجح أن يوافق المشرعون على قانون آخر مؤقت لتمويل الحكومة.

لكن ميك مولفاني رئيس مكتب الموازنة في البيت الأبيض أشار إلى أن البيت الأبيض ربما يتطلع إلى اتفاق أكبر، قائلا: "نريد اتفاقا كبيرا ينهي سبب وجود مشكلة تتعلق بداكا في المقام الأول".