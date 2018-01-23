رئيس زيمبابوي يبدأ حربه على الفساد بقرار يخص كبار المسؤولين

أمهلت زيمبابوي، ضمن جهود الرئيس الجديد إمرسون منانجاجوا لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة مدة حتى نهاية فبراير/ شباط للكشف عن الأصول التي يمتلكونها.

© AP Photo/ Tsvangirayi Mukwazhi, File رئيس زيمبابوي الجديد يدعو لإنهاء العقوبات الغربية على بلاده

وتولى منانجاجوا (75 عاما) السلطة بعدما أطاح الجيش بروبرت موغابي، ووعد حينها بالتصدي للفساد لاسيما في مؤسسات الدولة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ميشيك سيباندا كبير أمناء الرئيس ومجلس الوزراء في بيان إنه بات لزاما الآن على الوزراء ونوابهم وكبار مسؤولي الحكومة ورؤساء الشركات المملوكة للدولة الكشف عما بحوزتهم من أصول.

ويتعين على المسؤولين الكشف عن تفاصيل ممتلكاتهم العقارية وغيرها من الممتلكات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار ومساهماتهم في الشركات بحلول 28 فبراير/شباط.

وقال سيباندا "يتوقع الرئيس تعاونا كاملا وفوريا من كل المسؤولين".

ويحاول منانجاجوا، الذي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وهي المرة الأولى لرئيس لزيمبابوي، الانفصال عن سياسات موغابي في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإنهاء عزلة بلاده دوليا.

يذكر أنه قلما اعتقل مسؤولون حكوميون بتهم فساد في عهد موغابي.