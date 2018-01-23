ترامب يتخذ قرارا اقتصاديا جديدا مهددا "لن يستغلنا أحد بعد الآن"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، اليوم الثلاثاء، بفرض تعاريف جمركية مرتفعة على مجموعة من الواردات.

© Sputnik. Irina Kalashnikova ترامب يستضيف ماكرون في أول عشاء رسمي خلال رئاسته

ووفقا لوكالة "رويترز"، تم رفع التعريف الجمركي على غسالات الملابس والألواح الشمسية.

وقال ترامب إن هذا التحرك يظهر أن الولايات المتحدة لن يستغلها أحد بعد الآن.

وأدانت الصين وكوريا الجنوبية رسوم الاستيراد الجديدة، لكن ترامب أوضح أنها لن تثير حربا تجارية.

وأضاف ترامب "سنعمل من أجل أن يحصل الناس على وظائف مجددا وسنقوم بتصنيع منتجاتنا مجددا. كان علينا أن نفعل هذا منذ وقت طويل".

وأشار ترامب إلى أنه ذاهب إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، للتركيز على الاستثمار في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، أكد ترامب إنها تسير على ما يرام.