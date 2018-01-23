تسجيل
23:06 23 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    تظاهرات احتجاجية لشعب الأورومو في إثيوبيا

    مقتل 7 محتجين لأنهم غنوا ضد الحكومة الإثيوبية

    © REUTERS/ Tiksa Negeri
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن الإثيوبية أطلقت الرصاص على محتجين كانوا يغنون أغان مناهضة للحكومة.

    المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أحمد أبو زيد
    © Sputnik. Egyptian Ministry of Foreign Affairs
    القاهرة: ما يجري في إثيوبيا شأن داخلي

    وقالت شامداساني في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف إن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قلق للغاية بشأن حوادث الوفاة.

    وأضافت "الحادث، في مدينة ولديا في ولاية أمهرة في 20 يناير/كانون الثاني، ذكرت تقارير أنه وقع حين سعت قوات الأمن لمنع أناس من ترديد أغان مناهضة للحكومة ويُزعم أنها أطلقت عليهم الرصاص. ذكرت التقارير أن المحتجين أغلقوا طرقا في وقت لاحق ودمروا عددا من الممتلكات". بحسب "رويترز".

    وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية نيجيري لينشو، ردا على إفادة شامداساني، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن مطالب الشعب يجب أن "تُثار على نحو سلمي". وقال إن قوات الأمن يجب أن تتحلى بضبط النفس وتتجنب أفعالا قد تؤدي إلى وقوع قتلي وإصابات.

    ولم تحدد شامداساني مصدر المعلومات لكنها قالت إن المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في أديس أبابا جمع معلومات من مصادر متعددة بما في ذلك وسائل إعلام محلية ومصادر موثوقة من المجتمع المدني وبيانات رسمية.

    وقالت إن الحادث يثير مزيدا من الأسف لأنه يأتي بعد أسبوعين فقط من إعلان ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم عن نيته إجراء إصلاحات.

    وقالت "ندرك أن رئيس ولاية أمهرة، الذي أكد وقوع قتلى وإصابات "أشار إلى عزمه إجراء تحقيق دقيق في الحادث".

    وأضافت أن التحقيق يجب أن يكون سريعا ومستقلا ونزيها وفعالا وأن يضمن مساءلة أي شخص مسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان.

    انظر أيضا:

    وزارة الري المصرية: لسنا ضد بناء سد النهضة في إثيوبيا بشرط
    لهذه الأسباب ترفض إثيوبيا مقترح مصر لحل أزمة سد النهضة
    إثيوبيا تطلق سراح زعيم معارض سجن لمشاركته في احتجاجات
    إثيوبيا عن ضبط شحنة أسلحة مهربة لداخل البلاد: تهدف لتصعيد الصراعات
    إثيوبيا تطلق سراح سجناء سياسيين "لدعم المصالحة الوطنية"
    لماذا عرضت مصر على إثيوبيا أن يكون البنك الدولي وسيطا في أزمة سد النهضة
    هل توافق إثيوبيا على المقترح المصري للخروج من الأزمة؟
    سامح شكري يزور إثيوبيا الأسبوع المقبل
    الكلمات الدلالية:
    مقتل محتجين في إثيوبيا, أخبار الاحتجاجات في إثيوبيا, احتجاجات في إثيوبيا, الحكومة الإثيوبية, إثيوبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    بركان تياتيا، وهو بركان نشط في جزيرة كوناشير لمحمية الكوريل الطبيعية
    روسيا... طبيعة مذهلة في "أرض البراكين"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك