أمنية ميركل قبل ليلة عيد القيامة

أعربت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل عن أملها في انتهاء مفاوضات تشكيل الائتلاف بين تحالفها المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قبل ليلة عيد القيامة في شباط/ فبراير المقبل.

© AP Photo/ Markus Schreiber وزير ألماني سابق: لن تحدث كارثة إذا فشلت ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية

وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء، لدى استقبالها لاتحاد الكرنفال الألماني إنه قد جرت الإشارة خلال المحادثات الاستكشافية مع الحزب الاشتراكي إلى اقتراب ليلة الكرنفال وأضافت: والآن لنر كيف سنمضي قدما على الصعيد الزمني وبماذا يمكنكم أن تخرجوا من هذا، حسب "د.ب.أ".

يذكر أن حفل كرنفال عيد القيامة التقليدي يبدأ في الثامن من شباط/ فبراير بكرنفال للنساء.

وتابعت ميركل حديثها قائلة إن ملاحظتها خلال المحادثات الاستكشافية عن اقتراب ليلة عيد القيامة، ودعوتها على هذا الأساس إلى محاولة إتمام المفاوضات قبل أسبوع العيد، قوبلت بالرد إن عربات الاحتفال تم بناؤها بالفعل وهو ما رددت عليه بالقول "إنني آمل في بعض المرونة والعفوية منكم".

ووصفت ميركل الكرنفال بأنه مكون لا يمكن فصله عن التقاليد الألمانية.

ومنح اتحاد الكرنفال الألماني، ميركل، بمناسبة استقبالها الحادي عشر لأعضاء الاتحاد، أرفع وسام شرفي من الاتحاد، عن جهودها الخاصة من أجل التقاليد الألمانية.

وكانت ميركل قد التقت مساء أمس الإثنين مع هورست زيهوفر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ومارتن شولتز، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للتشاور حول بدء مفاوضات تشكيل ائتلاف كبير جديد بين المسيحيين والاشتراكيين ليقود البلاد في الفترة الحالية وحتى خريف 2021.