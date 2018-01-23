أمنية ميركل قبل ليلة عيد القيامة

يذكر أن حفل كرنفال عيد القيامة التقليدي يبدأ في الثامن من شباط/ فبراير بكرنفال للنساء.
وتابعت ميركل حديثها قائلة إن ملاحظتها خلال المحادثات الاستكشافية عن اقتراب ليلة عيد القيامة، ودعوتها على هذا الأساس إلى محاولة إتمام المفاوضات قبل أسبوع العيد، قوبلت بالرد إن عربات الاحتفال تم بناؤها بالفعل وهو ما رددت عليه بالقول "إنني آمل في بعض المرونة والعفوية منكم".
ووصفت ميركل الكرنفال بأنه مكون لا يمكن فصله عن التقاليد الألمانية.
ومنح اتحاد الكرنفال الألماني، ميركل، بمناسبة استقبالها الحادي عشر لأعضاء الاتحاد، أرفع وسام شرفي من الاتحاد، عن جهودها الخاصة من أجل التقاليد الألمانية.
وكانت ميركل قد التقت مساء أمس الإثنين مع هورست زيهوفر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ومارتن شولتز، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للتشاور حول بدء مفاوضات تشكيل ائتلاف كبير جديد بين المسيحيين والاشتراكيين ليقود البلاد في الفترة الحالية وحتى خريف 2021.
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