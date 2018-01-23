الشرطة البلجيكية تطلق الرصاص على رجل مسلح

ذكرت هيئة "في.آر.تي" للبث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية البلجيكية، أن الشرطة أطلقت النار على رجل مسلح بسكين في محطة القطارات الرئيسية في مدينة جنت اليوم الثلاثاء وتم نقله للمستشفى.

© Sputnik. Samuel King Jr أمريكا توافق على تزويد بلجيكا بـ 34 طائرة "إف-35"

وخفضت بلجيكا مستوى التهديد على المستوى الوطني، أمس الاثنين، قائلة إن هجوما لمتشددين أصبح أقل احتمالا بعد قرابة عامين من تفجيرات أودت بحياة 32 شخصا في بروكسل.

وخفضت الحكومة مستوى التهديد إلى الثاني على مقياس من أربعة مستويات، مما يوضح خطرا متوسطا.

وكانت السلطات تطبق المستوى الثالث الذي وضعها في حالة تأهب لوجود فرصة جدية لحدوث هجوم منذ تفجيرات 22 مارس/ آذار 2016.

ولم يتسن لوكالة "رويترز"، الحصول على تعليق من الشرطة المحلية بشأن واقعة جنت.