مقتل 150 من داعش في غارات أمريكية بسوريا

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في سوريا، اليوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، مقتل نحو 150 من مقاتلي التنظيم في ضربات جوية يوم السبت الماضي في وسط وادي الفرات في سوريا.

ونقلت رويترز عن التحالف بيان أصدره اليوم الثلاثاء جاء فيه:

الضربات الدقيقة كانت تتويجا لإعداد مكثف من المخابرات للتأكد من موقع مركز للقيادة والسيطرة التابع لتنظيم داعش في موقع يسيطر عليه التنظيم سيطرة تامة في وسط وادي الفرات المتنازع عليه، ووقعت الضربات قرب الشعفة في سوريا وقتل بين 145 و150 متشددا.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن العمليات العسكرية التركية في عفرين تشتت الجهود الرامية إلى دحر تنظيم "داعش الإرهابي" من سوريا.

ودعا ماتيس، في تصريح أدلى به خلال زيارته إلى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، تركيا إلى ضبط النفس، مشيراً إلى أن العنف يمزق منطقة سبق أن تمتعت بالاستقرار، وذلك وفقاً لـ"رويترز".