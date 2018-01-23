مقتل 150 من داعش في غارات أمريكية بسوريا

الضربات الدقيقة كانت تتويجا لإعداد مكثف من المخابرات للتأكد من موقع مركز للقيادة والسيطرة التابع لتنظيم داعش في موقع يسيطر عليه التنظيم سيطرة تامة في وسط وادي الفرات المتنازع عليه، ووقعت الضربات قرب الشعفة في سوريا وقتل بين 145 و150 متشددا.
في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن العمليات العسكرية التركية في عفرين تشتت الجهود الرامية إلى دحر تنظيم "داعش الإرهابي" من سوريا.
ودعا ماتيس، في تصريح أدلى به خلال زيارته إلى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، تركيا إلى ضبط النفس، مشيراً إلى أن العنف يمزق منطقة سبق أن تمتعت بالاستقرار، وذلك وفقاً لـ"رويترز".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)