الجيش التركي: مقتل 8 إرهابيين خلال تسللهم إلى عفرين

أعلن الجيش التركي، اليوم الأربعاء، 24 يناير/كانون الثاني، مقتل 8 إرهابيين خلال محاولتهم التسلل في مدينة عفرين على الحدود التركية السورية.

ووفقاً لوكالة " الأناضول " التركية، تمكنت القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، من تحييد 8 إرهابيين ينتمون لتنظيم "ب ي د" الامتداد السوري لمنظمة "بي كاكا"، خلال محاولتهم استهداف عناصر الجيش التركي في منطقة "عفرين" السورية.

وقالت الوكالة الرسمية، نقلا عن مصادر عسكرية، إنه تم تحييد 8 إرهابيين خلال اشتباكات مع مسلحي التنظيم في قرية "شيخ خورز" التابعة لناحية بلبل بالمنطقة التابعة لمحافظة حلب.

وكانت هيئة الأركان العامة التركية، أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 260 مسلحا كرديا خلال عملية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين السورية.

وجاء في بيان الهيئة حصلت سبوتنيك عليه: "في إطار العملية في 23 كانون الثاني/يناير إثر اشتباك مع أعضاء التنظيمات الإرهابية استشهد أحد زملاؤنا في السلاح وجرح آخر. ومع ذلك، خلال تنفيذ العملية تم القضاء على 260 إرهابيا على الأقل. تستمر العملية بشكل منتظم".

#عاجل| الجيش التركي يعلن تحييد 8 إرهابيين في إطار عملية " #غصن_الزيتون — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 24, 2018

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