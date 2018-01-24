جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك": "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرة واحدة خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون عيار 82 ملم وقاذفات قنابل مضادة للدبابات".



© Sputnik. Michail Voskresenskij لوغانسك تعلن عن التزام القوات الأوكرانية بالهدنة في اليوم الماضي

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الشرطة تم إطلاق نحو 30 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية لم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.وكان المشاركون في مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الأزمة في أوكرانيا، قد اتفقوا في وقت سابق، على وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من 23 كانون الأول/ ديسمبر، بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة والميلاد.يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.ويتم بحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.