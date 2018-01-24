ترامب يوجه أصابع الاتهام لـ"سامسونغ"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصابع الاتهام إلى شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، لدورها في فقدان عشرات الآلاف من الرسائل المتعلقة بالملف الروسي والتي تخص كلا من روبرت مولر كبير موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامية الوكالة ليزا بايج.

ترامب الذي "غرد" على حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: أين هي 50 ألف رسالة غرامية بين رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي

روبرت مولر وعشيقته ليزا بايج؟ سامسونغ هي المسؤولة".

Where are the 50,000 important text messages between FBI lovers Lisa Page and Peter Strzok? Blaming Samsung! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٤ يناير، ٢٠١٨

ونشرت صحيفة "هيل"، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فشل في حفظ عدد كبير من الرسائل بين اثنين من موظفيه على علاقة غرامية، لعدم قدرة بعض أجهزة

سامسونغ على حفظ هذا الكم من الرسائل.

يذكر بأن قناة "فوكس" نيوز الأمريكية كانت قد نقلت خبرا بأن العضويين في مكتب التحقيقات الفيدرالي كانا قد تبادلا عددا من المعلومات حول "جمعيات سرية".