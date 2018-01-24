تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الوفاء بالوعود

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن أنقرة تنتظر من واشنطن التوقف الكامل عن دعم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية، وليس مجرد وعود لا يتم الوفاء بها.

وقال قالن: "لقد وعدتنا الولايات المتحدة في وقت سابق بأن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية ستترك مواقعها في منبج السورية. كما قدمت الكثير من الوعود الأخرى، لكنها لم تف بأي منها. إننا ننتظر من الولايات المتحدة التوقف الكامل عن دعم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

© Sputnik. Hikmet Durgun تركيا: عملياتنا ستنتهي بعد تحقيق هذا الهدف

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بتوقف الولايات المتحدة عن دعم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب بعد القضاء على "داعش".

وأضاف قالن: "ومر منذ ذلك الحين شهرين، لكن شيئا لم يتغير. إن توقعات تركيا محددة وبسيطة — وقف دعم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب. متى سيتم تنفيذ ذلك، سنقترح مناقشة الوضع في سوريا".

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية قد أعلنت، يوم 20 كانون الثاني/يناير، عن بدء عملية "غصن الزيتون" ضد التشكيلات الكردية في عفرين، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر".