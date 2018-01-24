بالفيديو...الجيش الإندونيسي يعلم وزير الدفاع الأمريكي التعامل مع الثعابين

أظهر عناصر القوات الخاصة الإندونيسية لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي جاء لزيارة جاكرتا، مهارات التلاعب مع الثعابين والقدرات الفريدة الأخرى.

وأظهر الجيش أيضا القدرة على المشي على الفحم الساخن وكسر الطوب بالرأس، وفقا لـ ABC.

تذكر بأن الولايات المتحدة رفضت، في تشرين الأول / أكتوبر 2017، دخول القائد العام للقوات المسلحة الإندونيسية، غاتوت نورمانتيو. وقالوا في واشنطن، كان هذا "خطأ إداري".

To the sounds of beating drums, Indonesian commandos show off their unique skills for Sec. Mattis — including snake-handling, walking on fire and breaking bricks with their heads. https://t.co/ASpdssk4jC pic.twitter.com/RnPq7LArfB — ABC News (@ABC) January 24, 2018

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