الخارجية الروسية: روسيا تعتبر التصريحات الأمريكية حول الهجمات الكيميائية في سوريا غير مقبولة

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن رفض بلاده للتصريحات الأميركية الأخيرة حول الهجمات الكيميائية في سوريا، وعدم استعداد موسكو للعمل مع واشنطن على هذا الأساس.

© REUTERS/ Lucas Jackson روسيا تقترح إلزام الخبراء بزيارة مواقع الهجمات الكيميائية في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف: "كل هذا بالمجمل وبالتفصيل، غير مقبول من قبلنا. لا نستطيع العمل مع الولايات المتحدة على هذا الأساس".

وفي تعليقه على التصريحات الأمريكية حول رفض روسيا التحقيق في حادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال ريابكوف: "يكفي قرائة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي قدمه مندوبنا الدائم بالأمس… للتأكد أن روسيا بالتحديد، هي من يدعو لتحقيق شامل متكامل في كل حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفي أي مكان آخر. بغض النظر عن من استخدم مثل هذه الأسلحة".

زعمت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة السورية ربما لا تزال تستخدم الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يشتبه بأنه بغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عقب مؤتمر بخصوص الأسلحة الكيميائية في باريس: "أمس فقط سقط أكثر من 20 مدنيا، معظمهم أطفال، ضحايا لهجوم بغاز الكلور على ما يبدو".