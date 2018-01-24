أفغانستان: عملية أمنية للقضاء على مهاجمي مؤسسة حماية الطفولة

قال عطاء الله خوغياني، المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار إن العملية الأمنية للقضاء على مهاجمي مؤسسة حماية الطفولة، في مدينة جلال آباد، مستمرة.

القاهرة — سبوتنيك . وأعلنت الحكومة الأفغانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء 24 يناير / كانون الثاني، أن انفجارا وقع خارج مكتب وكالة إنقاذ الطفولة ، في جلال أباد شرقي أفغانستان.

وأسفرت العملية عن مقتل 2 من المهاجمين، إضافة إلى شخص مدني وشرطي.

وقال عطاء الله خوغياني لوكالة "سبوتنيك" إن العملية الأمنية للقضاء على المهاجمين مستمرة، مشيرا إلى أنه تم قتل اثنين من المهاجمين.

ولفت خوغياني إن الحصيلة الحالية للضحايا هي مقتل مدني وشرطي وإصابة 12 آخرين".



