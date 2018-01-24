وزير الخارجية التركي: تيلرسون اقترح إقامة خط أمني بامتداد 30 كم في سوريا

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون اقترح إقامة خط أمني بامتداد 30 كيلومترا في سوريا، مشيرا إلى أنه طالب تيلرسون بوقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب الكردية.