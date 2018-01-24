نائب رئيس وزراء تركيا: مهتمون بوحدة سوريا ولا نهدف للتوغل ولا حتى لسنتمتر واحد فيها

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن تركيا تعطي اهتماماً كبيرا لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وتستمر في دعم جهود روسيا في هذا الاتجاه.

دافوس — سبوتنيك. وقال شيمشك على هامش منتدى دافوس: "نحن نعطي أهمية كبيرة للمؤتمر في سوتشي وللجهود الروسية لإيجاد تسوية للنزاع. ونحن نشكر هذه الجهود".

وأكد شيمشك في تصريح أن أنقرة مهتمة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا ولا تهدف للتوغل ولا حتى لسنتمتر واحد.

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن العملية العسكرية في عفرين تتعلق بالأمن الوطني لتركيا، مؤكدا أن أنقرة مهتمة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا ولا تهدف للتوغل ولا حتى لسنتمتر واحد.

وقال شيمشك على هامش منتدى دافوس: "… الحديث لا يدور عن توغل داخل سوريا. ونحن غير مهتمون بسنتمتر واحد من الأرض السورية. نحن نؤيد وحدة أراضي سوريا ونريدها موحدة وقوية ومستقرة ومزدهرة..".

يتبع…