حقيقة توجيه التواجد العسكري التركي في قطر ضد دول المنطقة

أكد نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشيك، اليوم الأربعاء، أن القاعدة العسكرية التركية في قطر لا تهدد أية دولة في المنطقة.

أنقرة — سبوتنيك. وقال شيمشيك، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الدولي المنعقد في سويسرا، "فرقة محدودة من الجيش التركي موجودة في قطر بدعوة من الحكومة. وجودها ليس موجها ضد أية دولة من دول المنطقة".

وأضاف أن "أفضل طريقة للخروج من الأزمة هي حوار مباشر وواضح. أحيانا هناك خلافات حتى في عائلة متماسكة، وأنا أظن أن دول الخليج هي عائلة".

هذا وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سابقا، بأن بلاده لا تؤيد عزل قطر، وأنها ستواصل تطوير علاقاتها معها وتبذل جهودا لتسوية الأزمة عبر الحوار.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، النسخة الـ48 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي. وخلال فعاليات المنتدى، التي تتواصل حتى يوم الجمعة المقبل، سيعمل مقر الإقامة الروسي الرسمي "البيت الروسي" في دافوس، والذي يجمع قادة مجتمع الأعمال والسياسيين المعروفين، والاقتصاديين، بالإضافة إلى علماء وممثلي المهن الإبداعية.