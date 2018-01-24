الأركان التركية: المقاتلات قصفت اليوم 47 هدفا في إطار عملية "غصن الزيتون"

هذا وتواصل المقاتلات والمدفعيات التركية لليوم الخامس على التوالي عملية "غصن الزيتون"، التي بدأت السبت الماضي بقصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بريف حلب، تبعها في اليوم التالي عملية برية.
وأعلنت الأمم المتحدة في تقرير، أن خمسة آلاف شخص نزحوا من منطقة عفرين منذ بدء العملية العسكرية التركية.
وفي سياق متصل بالعملية التركية شمالي سوريا، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم أن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون اقترح إقامة خط أمني بامتداد 30 كيلومترا في سوريا، مشيرا إلى أنه طالب تيلرسون بوقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب الكردية.
وقال أوغلو في تصريحات نقلتها قناة "أن تي في" اليوم الأربعاء "اقترح تيلرسون تشكيل منطقة أمنية بطول 30 كيلومترا، وقال إن الولايات المتحدة لا تريد أن تواجه تركيا في شمال سوريا، قلت له إنه يجب وقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة ".
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