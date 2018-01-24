الأركان التركية: المقاتلات قصفت اليوم 47 هدفا في إطار عملية "غصن الزيتون"

أعلنت هيئة الأركان التركية عن قصف 47 هدفا في إطار عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

© Sputnik. Michail Alaeddin مصدر كردي: نرحب بدخول الجيش السوري إلى عفرين

القاهرة — سبوتنيك . وقالت الهيئة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن "27 مقاتلة تركية قصفت اليوم الأربعاء 47 هدفا في إطار العملية غصن الزيتون"، مشيرة إلى أنه "تم القضاء على 287 من مقاتلي وحدات حماية الشعب وداعش منذ بدء عملية عفرين حتى الآن".

هذا وتواصل المقاتلات والمدفعيات التركية لليوم الخامس على التوالي عملية "غصن الزيتون"، التي بدأت السبت الماضي بقصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بريف حلب، تبعها في اليوم التالي عملية برية.

وأعلنت الأمم المتحدة في تقرير، أن خمسة آلاف شخص نزحوا من منطقة عفرين منذ بدء العملية العسكرية التركية.

وفي سياق متصل بالعملية التركية شمالي سوريا، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم أن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون اقترح إقامة خط أمني بامتداد 30 كيلومترا في سوريا، مشيرا إلى أنه طالب تيلرسون بوقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها قناة "أن تي في" اليوم الأربعاء "اقترح تيلرسون تشكيل منطقة أمنية بطول 30 كيلومترا، وقال إن الولايات المتحدة لا تريد أن تواجه تركيا في شمال سوريا، قلت له إنه يجب وقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة ".