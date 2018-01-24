شكري لتيلرسون: العملية التركية في عفرين "تهديد خطير" لجهود التسوية بسوريا

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء، أن استمرار العملية التركية في عفرين ضربة للجهود السياسية المبذولة للوصول إلى حل للأزمة السورية، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

© Sputnik. Michail Alaeddin مصدر كردي: نرحب بدخول الجيش السوري إلى عفرين

القاهرة — سبوتنيك . وكشف المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد ، أن شكري أكد لنظيره الأمريكي على "أهمية احترام سيادة سوريا وعدم تعريض أبناء الشعب السوري ومقدراته لمزيد من القتل والتدمير"، مشيرا إلى أن "استمرار تلك العمليات يشكل تهديدا خطيرا لآفاق الحل السياسي للأزمة وجهود القضاء على الإرهاب في سوريا".

ومن جانبه، أكد تيلرسون، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، "حرص واشنطن على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري".

وشدد شكري، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته، مؤكدا على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة في سوريا، لاسيما مسار مفاوضات جنيف الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي يعقد اجتماعه القادم في فيينا يومي 25 و26 الجاري.

وتواصل المقاتلات والمدفعيات التركية لليوم الخامس على التوالي عملية "غصن الزيتون" التي بدأت السبت الماضي، بقصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بريف حلب، تبعها في اليوم التالي عملية برية.

وتستهدف عملية "غصن الزيتون" تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب شمال غربي سوريا، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال هذا البلد.