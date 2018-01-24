الخارجية الأمريكية: واشنطن تستلم الدعوة لمؤتمر سوتشي لكنها لا تؤكد حضورها بعد

أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها استلمت الدعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لكنها لا تؤكد بعد مشاركتها.

© AP Photo/ Luis M. Alvarez السفارة الأمريكية لدى روسيا: واشنطن تلقت دعوة لحضور مؤتمر سوتشي

موسكو — سبوتنيك . وقالت الخارجية لـ"سبوتنيك": "نستطيع أن نؤكد أن الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وصلت"، مشيرة "لا توجد معلومات إضافية فيما يخص مشاركة أو حضور هذه الفعالية".

وقالت السفارة الأمريكية لدى روسيا، إن واشنطن تلقت دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الجاري.

وأعلنت المستشارة الإعلامية للسفارة الأمريكية لدى روسيا، ماريا أليسون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلقت دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية.

وقالت أليسون لوكالة "سبوتنيك": "واشنطن تلقت الدعوة، وليست لدينا معلومات بخصوص المشاركة في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 1500 شخص.