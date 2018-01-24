طهران تتهم الرياض بتهريب أسلحة ومتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران

ولم يرد بعد أي رد فعل من الرياض.
وكان تنظيم "داعش الإرهابي" قد نفذ في يونيو/ حزيران الماضي هجمات استهدفت البرلمان الإيراني في طهران وضريح الإمام آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية جنوبي العاصمة أودت بحياة 18 شخصا على الأقل.
وأضاف البيان أن السلطات عثرت على المخبأ الثاني في مدينة مريوان في المنطقة الكردية غربي البلاد واحتوى على كميات من مادة "تي.إن.تي" المتفجرة وأدوات تفجير ومفجرات إلكترونية وقذائف وذخائر لبنادق كلاشنيكوف وأربع قذائف صاروخية.
وقال البيان إن "جماعة إرهابية" نقلت المواد من المنطقة الكردية في العراق عبر الحدود إلى داخل إيران.
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