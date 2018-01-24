طهران تتهم الرياض بتهريب أسلحة ومتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات عثرت على مخبأين كبيرين يحتويان على قنابل ومتفجرات وذخائر شرقي وغربي البلاد مخصصة لتنفيذ "عمليات إرهابية" في مناطق عامة.

© AFP 2018/ ATTA KENARE إيران تقترح إقامة تحالف مع روسيا لمواجهة الولايات المتحدة

ذكر بيان للوزارة نقلته وسائل إعلام رسمية، أن السلطات عثرت في المخبأ المكتشف شرقي إيران على 23 قنبلة يتم تفجيرها عن بعد، زاعمة أنها أدخلت بمساعدة "المخابرات السعودية" عبر الحدود الشرقية.

ولم يرد بعد أي رد فعل من الرياض.

وكان تنظيم "داعش الإرهابي" قد نفذ في يونيو/ حزيران الماضي هجمات استهدفت البرلمان الإيراني في طهران وضريح الإمام آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية جنوبي العاصمة أودت بحياة 18 شخصا على الأقل.

وأضاف البيان أن السلطات عثرت على المخبأ الثاني في مدينة مريوان في المنطقة الكردية غربي البلاد واحتوى على كميات من مادة "تي.إن.تي" المتفجرة وأدوات تفجير ومفجرات إلكترونية وقذائف وذخائر لبنادق كلاشنيكوف وأربع قذائف صاروخية.

وقال البيان إن "جماعة إرهابية" نقلت المواد من المنطقة الكردية في العراق عبر الحدود إلى داخل إيران.