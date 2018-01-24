أمريكا تريد النظر في إمكانية إنشاء منطقة أمنية مع تركيا في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء 24 يناير/كتنون الثاني، أن الولايات المتحدة تريد النظر في إمكانية إنشاء منطقة أمنية مع تركيا في سوريا.

© Sputnik. Hikmet Durgun هل تجبر تركيا اللاجئين السوريين على الانخراط في مواجهات عفرين

أنقرة — سبوتنيك .في السياق ذاته، أعلن مصدر في مكتب الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب أردوغان ناقش عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية القوات المسلحة التركية في عفرين السورية.

وقال المصدر: "ناقش الرئيسان التركي والأمريكي عبر الهاتف العملية في عفرينالسورية".

وتابع "وقد أخبر رئيسنا ترامب بأن هدف العملية هو ضمان الأمن القومي التركي وتطهير عفرين من الإرهابيين".

وأضاف أن "أردوغان دعا الولايات المتحدة لوقف الدعم العسكري للتنظيمات الإرهابية "حزب العمال الكردستاني"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، و"قوات حماية الشعب".