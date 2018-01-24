فرنسا: محادثات السلام السورية في فيينا "الأمل الأخير"

أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، أنه لا يوجد تصور لحل سياسي في سوريا بخلاف محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في فيينا والتي قال إنها "الأمل الأخير".

© AFP 2018/ STEPHANE DE SAKUTIN فرنسا تدعو أنقرة لضبط النفس في عملياتها ضد الأكراد

وفشلت محاولات عديدة للأمم المتحدة لتحقيق السلام بعد استرداد الحكومة السورية مساحات كبيرة من الأراضي من المعارضة بدعم روسي وإيراني منذ عام 2015.

وكثفت قوات الحكومة السورية مؤخرا هجماتها ضد المعارضة في إدلب بشمال غرب البلاد وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق، كما أرسلت تركيا جنودا إلى شمال سوريا لمحاربة فصائل كردية تعتبرها أنقرة تهديدا لأمنها.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أضاف لو دريان أمام المشرعين الفرنسيين "في وقتنا الحالي، لا يوجد تصور يطرح نفسه بخلاف الاجتماع الذي سيعقد في فيينا غدا وهو الأمل الأخير، حيث سيكون المتحاربون حاضرين وحيث نأمل في رسم أجندة للسلام".

ودعا ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن سوريا الحكومة السورية والمعارضة لاجتماع على مدى يومين في العاصمة النمساوية.

وقال دي ميستورا للصحفيين في فيينا "أنا متفائل بمعنى الكلمة.إنها لحظة حاسمة للغاية"، مضيفا أن الوفدين وعدا بإيفاد وفدين كاملين.

يأتي اللقاء في وقت لا تظهر فيه بوادر عن حدوث انفراجة سياسية، وأيضا قبل أيام قليلة من تنظيم روسيا، مؤتمرا بشأن سوريا في منتجع سوتشي.

ولم يعقد ممثلو الحكومة والمعارضة أي اجتماعات مباشرة من قبل، ولم تتحد فصائل المعارضة في وفد موحد إلا في الجولة الثامنة في ديسمبر/كانون الأول، ما عزز الآمال في إجراء محادثات مباشرة للمرة الأولى.