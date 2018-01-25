الحكم على طبيب المنتخب الأمريكي للجمباز بالسجن 175 عاما

قضت محكمة أمريكية بسجن لاري نصار، الطبيب السابق لفريق الجمباز الأمريكي، لمدة 175 عاما بسبب تحرشه جنسيا بالعديد من اللاعبات.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE فضيحة تحرش ترامب بالسيدات تتصاعد

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، جاء الحكم عقب الاستماع إلى شهادات 160 من ضحاياه.

واعترف نصار صاحب الـ54 عاما بعشر تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتيات وشابات، كما حكم عليه بالسجن 60 عاما بتهمة حيازة صور جنسية لأطفال.

وعثر المحققون على 37 ألف صورة إباحية لأطفال على الحاسوب الخاص بنصار، بينهم صور لأطفال في السادسة من العمر.

وبدأت فضيحة الطبيب الأمريكي، بإعلان اللاعبة الأمريكية رايتشل دينولاندر تعرضها لاعتداءات جنسية على يد نصار خلال فحصها حينما كان عمرها 15 عاما.

وتسبب اعتراف رايتشل دينولاندر في تشجيع فتيات أخريات على كشف تعرضهن لاعتداءات، لتصل قائمة ضحايا نصار إلى 160 شابة.