واشنطن تدعو لحظر دولي على تقديم الأسلحة لهذه الدولة العربية

© AFP 2018/ Ali Ngethi اندلاع اشتباكات قرب عاصمة جنوب السودان في انتهاك للهدنة

وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، مساء أمس الأربعاء أمام مجلس الأمن، أن حكومة رئيس جنوب السودان سيلفا كير "تُـثبت أكثر فأكثر أنها شريك غير صالح" لقيادة جهود السلام بالبلاد، وقالت: "حان الوقت لقبول الواقع القاسي، وهو أن قادة جنوب السودان لا يقومون سوى بخيانة شعبهم وتخييب أمله"، وذلك وفقا لـ"فرانس برس".

ودعت هايلي القادة الأفارقة إلى تحميل حكومة جنوب السودان مسؤولية أفعالها، مشددة على أن حظر الأسلحة "سيساعد بالفعل شعب جنوب السودان على إبطاء العنف، وتدفق الأسلحة والذخائر وسيحمي أرواح الأبرياء".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي، بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، الاتهامات بشأن خرق الهدنة التي تم توقيعها في 2015، لكنه سرعان ما إنهار في يوليو/ تموز 2016.

وقتل عشرات الآلاف في هذه المعارك التي أجبرت أكثر من مليون مواطن على النزوح إلى أوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما وصف بأنه أكبر أزمة لاجئين في القارة.