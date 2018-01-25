أنقرة: تعاون واشنطن مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة يقلل من شأنها

وأكد الوزير التركي: "أنه ليس من الصواب مناقشة منطقة آمنة في سوريا مع أمريكا مادامت مسائل الثقة قائمة"، قائلاً: "لا يمكن قبول قيام دولة تتعاون مع تركيا في الناتو منذ سنين طويلة، بدعم كيانات مسلحة تستهدف حدود الناتو".
وقال بن علي يلدريم، إن "تعاون أمريكا مع التنظيمات الإرهابية، وتنفيذها مخططاتها في المنطقة عبرهم، عمل يقلل من شأنها"، مضيفا أن تركيا لن تسمح بإقامة أي كيان إرهابي على امتداد حدودها الجنوبية البالغة 1350 كم من إيران حتى البحر الأبيض
وبالنسبة للصاروخ الذي أسقط على مسجد في "كليس" التركية، قال الوزير التركي: "أيها الأنذال ماذا تريدون من أناس يتضرعون إلى الله في المسجد، إذا كنتم تمتلكون الجرأة فواجهوا جنودنا".
#عاجل | #يلدريم: تم تحييد أكثر من 300 إرهابي في إطار عملية #غصن_الزيتون pic.twitter.com/SKGtkjZtPx— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 25, 2018
#عاجل | #يلدريم: تعاون #أمريكا مع التنظيمات الإرهابية، وتنفيذها مخططاتها في المنطقة عبرهم، عملٌ يقلّل من شأنها— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 25, 2018
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