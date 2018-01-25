أنقرة: تعاون واشنطن مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة يقلل من شأنها

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الخميس 25 يناير/كانون الثاني، أنه تم تحييد أكثر من 300 إرهابي في إطار عملية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين شمال سوريا حتى الآن.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL مقتل عسكريين أمريكيين في غارة جوية تركية على عفرين

وقال يلدريم، خلال اجتماع منصة الدفع المشترك في أنقرة: "تم تحييد أكثر من 300 مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء عملية عفرين حتى الآن"، مشيراً إلى أن تركيا تنفذ عملية عفرين "من أجل القضاء على ممر الشر والإرهاب الذي يراد إقامته على الحدود الجنوبية"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

وأكد الوزير التركي: "أنه ليس من الصواب مناقشة منطقة آمنة في سوريا مع أمريكا مادامت مسائل الثقة قائمة"، قائلاً: "لا يمكن قبول قيام دولة تتعاون مع تركيا في الناتو منذ سنين طويلة، بدعم كيانات مسلحة تستهدف حدود الناتو".

وقال بن علي يلدريم، إن "تعاون أمريكا مع التنظيمات الإرهابية، وتنفيذها مخططاتها في المنطقة عبرهم، عمل يقلل من شأنها"، مضيفا أن تركيا لن تسمح بإقامة أي كيان إرهابي على امتداد حدودها الجنوبية البالغة 1350 كم من إيران حتى البحر الأبيض

وبالنسبة للصاروخ الذي أسقط على مسجد في "كليس" التركية، قال الوزير التركي: "أيها الأنذال ماذا تريدون من أناس يتضرعون إلى الله في المسجد، إذا كنتم تمتلكون الجرأة فواجهوا جنودنا".

#عاجل | #يلدريم: تعاون #أمريكا مع التنظيمات الإرهابية، وتنفيذها مخططاتها في المنطقة عبرهم، عملٌ يقلّل من شأنها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 25, 2018

​