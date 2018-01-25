تركيا تحذر واشنطن من مواجهة محتملة في سوريا إذا استمر "دعم الإرهابيين"

قال نائب رئيس وزراء تركيا بكر بوزداغ، اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، إن إنشاء منطقة آمنة بدلا من عملية عفرين في سوريا ليس خيارا.

© REUTERS/ Umit Bektas أنقرة: تعاون واشنطن مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة يقلل من شأنها

وتابع، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، إنه "إذا كانت أمريكا تريد تجنب اشتباك محتمل مع تركيا في سوريا فعليها أن تتوقف عن دعم الإرهابيين".

وأشار بوزداغ إلى أن أمريكا بحاجة لمراجعة قواتها على الأرض لتجنب الاشتباك مع تركيا في سوريا.

وأضاف "الذين يساندون المنظمة الإرهابية سيصبحون هدفا في هذه المعركة. فإن الولايات المتحدة بحاجة لمراجعة جنودها وعناصرها الذين يقدمون الدعم للإرهابيين على الأرض بطريقة ما لتجنب مواجهة مع تركيا".

وكان رئيس الوزراء التركي قد ذكر، في وقت سابق من اليوم، أن "تعاون أمريكا مع التنظيمات الإرهابية، وتنفيذها مخططاتها في المنطقة عبرهم، عمل يقلل من شأنها"، مضيفا أن تركيا لن تسمح بإقامة أي كيان إرهابي على امتداد حدودها الجنوبية البالغة 1350 كم من إيران حتى البحر الأبيض.