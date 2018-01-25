تيريزا ماي تسعى لإشراك المستثمرين في المعركة ضد التطرف الإلكتروني

من المنتظر أن تطالب رئيسة وزراء بريطانيا المستثمرين، اليوم الخميس، باستخدام نفوذهم المالي لإجبار شركات الإنترنت على تحمل مزيد من المسؤولية في منع المتشددين والمتحرشين بالأطفال من استخدام منصاتها الإلكترونية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ستوجه ماي الدعوة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا حيث يجتمع أهم الزعماء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين في العالم لمناقشة الأجندة العالمية.

وستقول ماي وفقا لمقتطفات من خطابها "لا تزال شركات التكنولوجيا بحاجة لبذل مزيد من الجهود في النهوض بمسؤولياتها في التعامل مع الأنشطة الإلكترونية المضرة وغير المشروعة".

وتضيف "هذه الشركات ببساطة يجب ألا تقف مكتوفة الأيدي بينما تستخدم منصاتها لتسهيل إساءة معاملة الأطفال والعبودية الحديثة ونشر المحتوى الإرهابي والمتطرف".

ودعت ماي، التي كانت وزيرة للداخلية وشهدت الفترة التي قضتها في السلطة ومدتها 18 شهرا سلسلة من الهجمات الدموية، شركات مثل فيسبوك وتويتر مرارا لبذل مزيد من الجهود للتعامل مع المحتوى المتطرف والمضر.