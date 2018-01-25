وزير خارجية تركيا: ليس من الصواب مناقشة منطقة آمنة في سوريا مع أمريكا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه لن يكون من الصواب أن تناقش تركيا مع الولايات المتحدة احتمال إقامة "منطقة آمنة" في سوريا.

ونقلت صحيفة " حريت "، اليوم الخميس 25 يناير/كانون الثاني، عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قوله: "إنه لن يكون من الصواب أن تناقش تركيا مع الولايات المتحدة احتمال إقامة "منطقة آمنة" في سوريا قبل أن تحل مسائل الثقة بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي".

ووفقاً لـ"رويترز"، قال جاويش أوغلو: "فــُـقدت الثقة في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة. حتى تعود الثقة مرة ثانية لن يكون من الصواب مناقشة هذه القضايا".

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد، في وقت سابق، اليوم الخميس: "أنه ليس من الصواب مناقشة منطقة آمنة في سوريا مع أمريكا مادامت مسائل الثقة قائمة"، قائلاً: "لا يمكن قبول قيام دولة تتعاون مع تركيا في الناتو منذ سنين طويلة، بدعم كيانات مسلحة تستهدف حدود الناتو".

وقال بن علي يلدريم، إن "تعاون أمريكا مع التنظيمات الإرهابية، وتنفيذها مخططاتها في المنطقة عبرهم، عمل يقلل من شأنها"، مضيفا أن تركيا لن تسمح بإقامة أي كيان إرهابي على امتداد حدودها الجنوبية البالغة 1350 كم من إيران حتى البحر الأبيض.