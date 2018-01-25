"قسد" تنفي استهداف المدنيين في كلس وتتهم تركيا بتجنيد اللاجئين السوريين

نفت "قوات سوريا الديموقراطية"، اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، استهداف المدنيين في مدينة كلس التركية، متهمة المخابرات التركية "بالقيام بمثل هذه الاستفزازات".

القاهرة- سبوتنيك . وقال مسؤول مكتب العلاقات العامة لقوات سوريا الديموقراطية، ريدور خليل، إن تركيا "تقوم باستهداف المدنيين في مدينة كلس التركية المجاورة لعفرين من خلال أجهزتها الاستخباراتية خلسة للتشويش على الرأي العام بأن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بقصف واستهداف المدنيين".

وتابع خليل: "تركيا تتخذ من هذه الأفعال الإجرامية ذريعة وحجة لغزوها على مدينة عفرين".

وأضاف: "الدولة التركية تعمل على تجنيد اللاجئين السوريين في مخيماتها وابتزازهم ليعملوا كجنود مرتزقة مع جيشها، وهذا يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية وتعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الإنساني".