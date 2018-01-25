أول رافضي المشاركة في مؤتمر سوتشي... اللجنة الدولية للصليب الأحمر

"نعم، لقد تلقينا دعوة المشاركة، لكن عندما اطلعت على برنامج سوتشي، لم أرى وجود مسائل إنسانية في مركز اهتمام المؤتمر، ولذلك لا أعتقد بأننا يمكننا المساهمة بشكل فعال في المؤتمر، ونظرا لأن برنامج سوتشي خارج عن مسائل تخصننا، فإننا لن نشارك فيه".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تم دعوة 1600 شخص وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من الدول الإقليمية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "تم إرسال دعوات ومقترحات المشاركة للمشاركين السوريين — حوالي 1600 شخص سيستلمون هذه الدعوات".
وأشارت إلى أنه "تم دعوة الأمم المتحدة وعدد من الشركاء المحليين والدوليين كمراقبين في هذا المؤتمر".
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