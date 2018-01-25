ألمانيا تجمد صادرات الأسلحة إلى تركيا

علقت الحكومة الألمانية الحالية صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا إلى حين تشكيل مجلس وزراء جديد.

نقلت صحيفة " شبيغل " عن وزير الخارجية الألماني، نائب المستشارة، زيغمار غابرييل قوله: "الحكومة الفيدرالية الحالية متفقة على عدم إمكانية تنبؤ نتيجة المفاوضات، لذلك سيتم وقف مناقشة القضايا الحرجة حتى تشكيل الحكومة الجديدة".

ووفقا لـ"شبيغل" فإن وقف صادرات الأسلحة مرتبط بالعملية العسكرية التركية ضد الأكراد في عفرين السورية.

كما تم تعليق برامج تحديث دبابات "ليوبارد"، التي طلبها الجانب التركي سابقا. ووفقا للصحيفة فإن غابرييل والمستشارة الألمانية الحالية أنغيلا ميركل اتفقا على هذا القرار.

وقال غابرييل: "الحكومة الفيدرالية قلقة للغاية إزاء الصراع العسكري شمالي سوريا. أما ما يتعلق بالمناقشات الجارية بشأن تصدير الأسلحة، فمن الواضح للحكومة أنه يجب عدم توريد الأسلحة إلى مناطق الصراع. ولن نفعل ذلك".

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية قد أعلنت يوم 20 كانون الثاني/ يناير بدء عملية "غصن الزيتون" ضد الأكراد في عفرين، بالتعاون مع مقاتلي "الجيش السوري الحر".