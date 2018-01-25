الجيش المالي يعلن مقتل اثنين من عناصره وخمسة إرهابيين

وكان مصدر أمني، قد أكد لوكالة "سبوتنيك: أن "وحدة من الجيش المالي تعرضت لهجوم إرهابي في منطقة يوارو".
وقال المصدر: "خلال الهجوم قتل جنديان وأصيب 4 آخرون اثنان منهم في حالة حرجة. مضيفا أن "التعزيزات التي وصلت لعين المكان تمكنت من قتل 4 إرهابيين خلال مطاردة قوات الجيش للإرهابيين".
ويتعرض الجيش المالي لهجمات متتالية تنفذها جماعات إرهابية شمالي ووسط البلاد، وينفذ أغلب هذه الهجمات مسلحون تابعون لجماعة "ﻧﺼرة الإسلام والمسلمين" التي تأسست اثر اندماج أربع جماعات إسلامية مسلحة.
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