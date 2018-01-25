الجيش المالي يعلن مقتل اثنين من عناصره وخمسة إرهابيين

أعلن الجيش المالي، اليوم الخميس، أنه تعرض لهجوم في منطقة يوارو قرب بلدة موبتي، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة عدد من الجنود، مؤكدا أن القوات تمكنت من قتل خمسة مسلحين ومصادرة أسلحة.

© AFP 2018/ Habibou Kouyate الجزائر تحاول إنقاذ عملية السلام في مالي

نواكشوط — سبوتنيك . وأعلن الجيش المالي ، في بيان اليوم، أن معسكرا للجيش تعرض لهجوم في منطقة غومانكورا قرب بلدة سيغو، "حيث تمكن الجنود من إيقاع إصابات بالمسلحين".

وكان مصدر أمني، قد أكد لوكالة "سبوتنيك: أن "وحدة من الجيش المالي تعرضت لهجوم إرهابي في منطقة يوارو".

وقال المصدر: "خلال الهجوم قتل جنديان وأصيب 4 آخرون اثنان منهم في حالة حرجة. مضيفا أن "التعزيزات التي وصلت لعين المكان تمكنت من قتل 4 إرهابيين خلال مطاردة قوات الجيش للإرهابيين".

ويتعرض الجيش المالي لهجمات متتالية تنفذها جماعات إرهابية شمالي ووسط البلاد، وينفذ أغلب هذه الهجمات مسلحون تابعون لجماعة "ﻧﺼرة الإسلام والمسلمين" التي تأسست اثر اندماج أربع جماعات إسلامية مسلحة.