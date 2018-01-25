قرار إسرائيلي "غير مسبوق" لمكافحة التعذيب

فتحت وزارة العدل الإسرائيلية تحقيقا وصفته وسائل الإعلام بأنه "غير مسبوق"، مع أحد محققي جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمتهم بارتكاب "أفعال محظورة" خلال عمله.

ووفقا لما نشرته صحيفة ""هآرتس"، يعد هذا أول تحقيق يتم فتحه ضد عميل "شاباك" منذ إنشاء الوحدة قبل نحو 15 عاما.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تقديم مئات الشكاوى المتعلقة بعمليات تعذيب خلال التحقيق ضد المتهم، من جانب فلسطينيين وإسرائليين.

وقامت اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، بالتقدم بالشكوى ضد عميل "الشاباك"، في ظل تلقي وحدة التحقيق في وزارة العدل مئات الشكاوى خلال الفترة ما بين 2009-2016 عن عمليات تعذيب قام بها المحققون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عام 2001 قدمت اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل آلاف الشكاوى، ولكن لم يتم فتح تحقيق في أي منها.

وشهدت السنوات الماضية، تأكيدات من منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، عن تعرض فلسطينيين للتعذيب خلال التحقيق معهم من قبل "الشاباك".