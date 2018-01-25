أردوغان يصل إلى الحدود مع سوريا

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة هاتاي الجنوبية على الحدود مع سوريا وأجرى تفقدا للوحدات العسكرية التركية المنتشرة هناك للمشاركة في عملية عفرين السورية وفقا لما ذكرته قناة "إن تي في" التركية اليوم الخميس.

وزار أردوغان مقر قيادة العمليات وتلقى التقارير من القادة العسكريين.

© Sputnik. Hikmet Durgun قصف جديد لمدينة كيليس التركية من عفرين السورية

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يوم 20 يناير/ كانون الثاني بدء عملية "غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في عفرين. وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الأحد الماضي عن بدء عملية برية في عفرين. وتعمل قوات "الجيش السوري الحر" جنبا إلى جنب مع تركيا.

وقد أدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من سوريا. ودعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سيادة ووحدة سوريا.