أردوغان يصل إلى الحدود مع سوريا

وزار أردوغان مقر قيادة العمليات وتلقى التقارير من القادة العسكريين.
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يوم 20 يناير/ كانون الثاني بدء عملية "غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في عفرين. وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الأحد الماضي عن بدء عملية برية في عفرين. وتعمل قوات "الجيش السوري الحر" جنبا إلى جنب مع تركيا.
وقد أدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من سوريا. ودعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سيادة ووحدة سوريا.
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