إجلاء المئات بعدما غمرت المياه منازلهم في منطقة باريس

غمرت المياه ضاحية فيلاف ساجورج جنوب شرقي باريس، اليوم الخميس، في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى المياه في نهر المارن.

ولم يتمكن كثير من السكان من دخول منازلهم فيما جرى نشر جنود ورجال شرطة للمساعدة في إجلائهم إلى مركز رياضي مجاور. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo/ Chris Pizzello باريس هيلتون تحيي حفلا في قطر وتخطئ في كتابة اسمها

ونشر مسؤولون محليون قوارب الإنقاذ لنقل السكان المتضررين من منازل بلغ ارتفاع المياه في حدائق بعضها نحو متر ونصف المتر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شاحنات عسكرية جرى نشرها أيضا في الضاحية.

ونهر المارن هو أحد روافد نهر السين الذي فاض قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة.

ومع تواصل هطول الأمطار رفعت السلطات مستوى الاستعداد للطوارئ إلى الدرجة الثانية في 19 إدارة معنية.