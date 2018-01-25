تقديم عقارب ساعة "يوم القيامة"

أفادت راشيل برونسون المديرة التنفيذبة لمجلة Bulletin of Atomic Scientists بأنه تم تقديم عقارب الساعة التي ترمز إلى "يوم القيامة" والتي تشير إلى خطر وقوع كارثة نووية، 30 ثانية إلى الأمام.

وقالت راشيل: "إن اللاعبين النوويين الرئيسيين على وشك بدء سباق تسلح جديد مكلف للغاية سيزيد من خطر وقوع حوادث وسوء فهم. وستنتشر الأسلحة النووية في العالم لأن الدول تزيد من قدراتها النووية".

وفي هذه اللحظة عقارب ساعة "يوم القيامة" تشير إلى 23.58.