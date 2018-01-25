وزير خارجية إيران: الولايات المتحدة والسعودية زودتا تنظيم "داعش" بالسلاح

كتب ظريف في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "مهما قامت الأبواق الدعائية لترامب وشركائه بتلفيق حقائق بديلة مزورة ومهما مارست السعودية ألاعيب إعلامية، ومهما حاولت أمريكا مصادرة الهزيمة التي لحقت بداعش لنفسها فإنهم لا يستطيعون تغيير حقيقة أن أمريكا والسعودية هما من زودتا تنظيم "داعش" الإرهابي بالسلاح، بينما سارعت إيران لمساعدة الشعبين العراقي والسوري لإلحاق الهزيمة بهذا التنظيم".

No amount of 'alternative facts' by Trump & Co’s echo chamber, 'vision of light' spin by KSA, or credit-grabbing by the US for defeat of ISIS will change the facts that:

1. It was Iran who helped the people of Iraq & Syria defeat ISIS, and

2. It was the US and KSA who armed it. — Javad Zarif (@JZarif) January 25, 2018

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن ظريف قصد بجملة ألاعيب إعلامية "مزاعم وزير الخارجية السعودي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي"، التي قال فيها إنّ إيران "لا مانع لديها من ظهور التجمعات الإرهابية، مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، ومهاجمة السفارات وقتل الدبلوماسيين، وتصدير الإرهاب لأوروبا وغيرها" على حد قوله.