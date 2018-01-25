مؤشر الدولار يتراجع عن معظم خسائره بعد قول ترامب "أريد أن أرى الدولار قويا"

ذكرت وكالة "رويترز" أن مؤشر الدولار تراجع عن معظم خسائره بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد أن يرى الدولار قويا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يريد في نهاية المطاف أن يرى الدولار قويا، مناقضا بذلك تعليقات صدرت عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قبل يوم واحد.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون "سي.إن.بي.سي" قال ترامب "الدولار سيزداد قوة وفي نهاية المطاف أنا أريد أن أرى الدولار قويا" مضيفا أن تعليقات منوتشين أسيء تفسيرها.

وفي التفاصيل حول الدولار، تخلص مؤشر الدولار من خسائره وصعد 0.28 بالمئة إلى 89.457 بعد أن قال ترامب جملته المذكورة "إنه يريد أن يرى الدولار قويا".

وأيضا، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.16 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.42 دولار للبرميل الواحد.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي عشرة سنتات أو 0.15 بالمئة لتبلغ عند التسوية 65.51 دولار للبرميل الواحد.بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وبالتالي، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.36 بالمئة إلى 89.522 في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 88.438.

وبخصوص الذهب، هبط سعر الذهب للبيع الفوري 1.1 بالمئة إلى 1343.01 دولار للأوقية مع تعافي الدولار بعد تعليقات ترامب.