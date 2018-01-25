الخارجية الأمريكية تعتقد أن محادثات سوتشي حول سوريا هي "حل مؤقت"

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتقادها بأن محادثات سوتشي حول سوريا هي "حل مؤقت" داعية للتركيز على المحادثات في جنيف.

© Sputnik. Alexander Vilf روسيا تؤكد توجيه 1600 دعوة للمشاركة في مؤتمر سوتشي ولافروف سيشارك

واشنطن — سبوتنيك . أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعتقد أن محادثات سوتشي حول سوريا هي "حل مؤقت"، وتدعو للتركيز على عملية "جنيف".

وقالت ناويرت في إحاطة إعلامية:

"نحن نعتقد أن محادثات سوتشي قد تكون حلا مؤقتا. وربما تنجح في شيء ما. لكننا ندعم بصرامة المحادثات في جنيف".

كما اتهمت الخارجية الأمريكية روسيا بمحاولات عرقلة عمل المشاركين في اجتماع باريس حول الأسلحة الكيميائية.