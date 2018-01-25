القوات الخاصة التركية تنطلق نحو عفرين

قامت تركيا، اليوم الخميس، بإرسال عناصر من القوات الخاصة من أجل المشاركة في عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا في منطقة عفرين.

وبحسب "الأناضول"، تم إرسال 200 عنصر من قيادة لواء القوات الخاصة الـ 49، بولاية بينغول، يمتلكون خبرات عالية في تنفيذ مهمات داخل الأحياء السكنية.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات اصطحبت معها الكلاب المدربة على الكشف عن الألغام والمتفجرات، والتي نفذت مهمات في الكشف عن المتفجرات في مناطق بجنوب شرقي تركيا، في أوقات سابقة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة الأكراد، في منطقة عفرين، شمال غربي سوريا.

وكانت رئاسة الأركان التركية، في بيان سابق، قد ذكرت أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".