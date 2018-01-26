أمريكا تتهم روسيا بعرقلة اجتماع باريس بشأن الأسلحة الكيميائية

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ناويرت، في مؤتمر صحفي، إن "إجراءات روسيا هذه (استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي حول القرار الخاص بسوريا واستخدام الأسلحة الكيميائية) تزامنت مع بيان الـ 25 دولة حول إقامة شراكة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".
يذكر أن وزيري الخارجية الفرنسي والأمريكي هاجما الحكومة السورية وروسيا في تصريحات يوم الثلاثاء الماضي، حيث اتهما الحكومة السورية بتنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، واتهما موسكو بعرقلة القرارات الدولية لإدانة سوريا من أجل حماية الحكومة السورية.
هذا وكانت روسيا قد اقترحت، يوم الثلاثاء الماضي، إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية وأعدت مشروع قرار ذو صلة. وقد عارضت الولايات المتحدة الاقتراح.
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