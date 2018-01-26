بالفيديو... تحطم مروحية "مي-8" في أوكرانيا ومقتل طاقمها

تحطمت مروحية من طراز "مي-8"، مساء الخميس، في مدينة كريمنتشوغ في منطقة بولتافا الأوكرانية.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" المحلية، أفاد شهود عيان، بأن الطائرة سقطت وأشتعلت فيها النيران بالكامل، نتيجة اصطدامها ببرج بث تليفزيوني.

غير أن المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأوكرانية لشؤون حالات الطوارئ، سفيتلانا ريبالكا، نفت ذلك في تصريحات لقناة " 112 أوكرانيا "، مرجحة أنها تحطمت نتيجة عطل فني.

وأكدت أن التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات والأسباب الحقيقة للحادث.

وقال سكان المنطقة التي تحطمت بها المروحية، إن حطام الطائرة منتشر حول المنطقة وإن رجال الإطفاء يحاولون إطفاء النيران المشتعلة بها، وأشاروا إلى تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض للغاية قبل سقوطها.

هذا وانتقل على الفور إلى مكان الحادث رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف بالإضافة غلى دوريات الشرطة، وبحسب السكان المحليين، فقد انقطعت الكهرباء بالكامل عن المنطقة.

ووفقا للمعلومات الأولية، أفادت السلطات الأوكرانية بأنه كان هناك 3 أو 4 أشخاص على متن الطائرة. ماتوا جميعا.

وبحسب السلطات، فأن المروحية من طراز "مي-8" تابعة لشركة طيران خاصة وكانت تقوم بطلعة تدريبية.