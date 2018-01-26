بالصور... عشرات القتلى والمصابين في حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

قال مسؤول بإدارة الإطفاء، اليوم الجمعة، إن حريقا نشب في مستشفى بمدينة ميريانغ بكوريا الجنوبية وتسبب في مقتل 33 شخصا وإصابة نحو 79 آخرين.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن عدد القتلى بلغ 33 قتيلا، بينما قال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن الوضع يتطور سريعا وتوقعوا زيادة عدد الضحايا.

A fire swept through a hospital in southeastern South Korea on Friday, killing more than 30 people and injuring dozens in one of the country's most deadly fires in recent years. >> https://t.co/5tIF3L94RT pic.twitter.com/PGFFK7UdMg — WAFB (@WAFB) January 26, 2018

وتقع ميريانغ على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سيؤول.

ولا يزال رجال الإطفاء يجلون أكثر من 100 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وأظهرت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.

Pictures from the scene in South Korea as firefighters race to extinguish a deadly fire at Sejong Hospital, Miryang.



The fire is thought to have started in emergency room: https://t.co/3XqAZkbMY9 pic.twitter.com/cNlbJaHOWf — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 26, 2018

هذا ودعا رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، لاجتماع طارئ على خلفية الحريق، وطالب باتخاذ إجراءات لتفادي مثل تلك المآسي.