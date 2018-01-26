أوزبكستان تحصل على 140 مليون دولار لمشروع التدفئة

أعلن المكتب التمثيلي للبنك الدولي في أوزبكستان، في بيان اليوم الجمعة، أن مجلس إدارة البنك وافق على منح حكومة أوزبكستان قرضا بقيمة 140 مليون دولار لتحديث إمدادات التدفئة في خمس مدن داخل البلاد.

© Sputnik. Vladimir Sergeev أوزبكستان تحلم بكسر اللعنة الكورية الجنوبية وتتوعد بالثأر

طشقند —. وقال البيان الصحفي: "مشروع" تحسين كفاءة الطاقة وتحديث إمدادات التدفئة المركزية "جرت الموافقة عليه أمس وسيتم تمويله بقرض من مؤسسة التنمية الدولية، وهياكل البنك الدولي بمبلغ 140 مليون دولار".

ووفقا للبنك الدولي، فإن مشروع إدخال نموذج حديث للتدفئة في المناطق، الذي سيجري استخدامه لأول مرة في أوزبكستان، سيحسن خدمات التدفئة وإمدادات المياه الساخنة لسكان المباني السكنية في طشقند، فضلا عن مدن أنديجان وبخارى وسمرقند وتشيرتشيك.

وأضاف مكتب البنك الدولي: "المشروع ينص أيضا على تخصيص الأموال لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لضمان عمليات أكثر كفاءة واستدامة للمؤسسات في المدن المذكورة".

وكان مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، وافق في يوليو/ تموز 2016، على مفهوم جديد للشراكة مع أوزبكستان للفترة 2016-2020، حيث تم تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار لهذا البلد لتنفيذ 27 مشروعا ذات أولوية بقيمة 4 مليارات دولار.

هذا وأصبحت أوزبكستان، عضوا في البنك الدولي عام 1995. ومنذ عام 1995، قدم البنك قروضا وسلفا لأوزبكستان، بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار لتنفيذ 36 مشروعا في مجال الخصخصة وتنمية القطاع المالي وتحديث الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية وتحسين الهياكل الأساسية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.