ترامب سيعتذر عن إعادة نشر فيديوهات معادية للمسلمين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يكن يقصد أية إساءة لبريطانيا بإعادة نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين نشرتها قيادية في جماعة يمينية متطرفة في بريطانيا، وإنه سيعتذر إذا كان هؤلاء الأشخاص عنصريين.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب يعيد نشر فيديوهات معادية للمسلمين على "تويتر"

في حديث لبرنامج "غود مورنينغ بريتن" على قناة "اي.تي.في" التلفزيونية البريطانية قال ترامب "إنه لم يكن يعلم شيئا عن الجماعة لكنه "أقل شخص عنصري يمكن مقابلته" وإن إعادة نشر المقاطع في حسابه على "تويتر" لم تكن نوعا من التأييد. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأثار ترامب غضبا في بريطانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أعاد نشر مقاطع فيديو معادية للمسلمين ودخل في جدل علني مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي انتقدته بسبب ما فعله.

وعند سؤاله إن كان سيعتذر عن إعادة نشر المقاطع قال ترامب إذا كانت الجماعة عنصرية فإنه سيعتذر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قام بإعادة نشر ثلاثة مقاطع فيديو تحريضية ضد المسلمين، نقلا عن قيادية في جماعة بريطانية يمينية.