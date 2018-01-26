السعودية "صوفيا" تتعطل بعد سؤال عن الفساد في إحدى الدول (فيديو)

أعلنت اليونا شكروم، النائب في البرلمان الأوكراني، عن حدوث خلل في عمل المرأة الروبوت "صوفيا" بعد سؤال عن قضية الفساد في أوكرانيا.

ووفقا لأقوالها فإن الحادث وقع في البيت الأوكراني في دافوس، حيث يجري المنتدى الاقتصادي العالمي حاليا.

وكتبت شكروم عبر حسابها على "فيسبوك" "لقد حدث لدى الربوت الأكثر تقدما في العالم "صوفيا" بعد سؤال حول ما يجب فعله بشأن الفساد في أوكرانيا، خلل في البرنامج النصي وتوقف المعالج عن العمل".

وكان رئيس بنك "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف قد ناقش مع "صوفيا" خلال فطور العمل في دافوس مسألة الذكاء الاصطناعي. وتحدثت "صوفيا" عن القوالب النمطية الشائعة عن الروبوتات واتفقت مع غريف على مرافقته للتزلج.

وقد صنعت الروبوت "صوفيا" من قبل شركة هونغ كونغ "Hanson Robotics". وقد يتمكن الروبوت من التعلم والتكيف مع سلوك البشر، وكذلك العمل معهم. وكانت صوفيا قد حصلت في خريف العام الماضي على الجنسية السعودية، لتصبح أول روبوت يحصل على جنسية دولة ما.